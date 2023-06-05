«Анси» обратится в прокуратуру, если «Родезу» присудят победу в матче с «Бордо»

Французский клуб «Анси» отреагировал на решение французской профессиональной лиги (LFP) отложить вынесение окончательного вердикта по матчу заключительного тура Лиги 2 «Бордо» – «Родез» на 12 июня. В клубе утверждают, что Люк Бюаде не получил сотрясение мозга и что «Родез», опасаясь поражения на футбольном поле, пытается воспользоваться ситуацией, чтобы избежать вылета в третий дивизион.
Напомним, матч «Бордо» и «Родеза» был прерван после того, как болельщик жирондинцев толкнул футболиста гостей Бюаде, открывшего счёт в игре. Результат встречи важен для обеих команд, поскольку «Бордо» в случае победы обойдёт в таблице «Метц» и вернётся в Лигу 1, а «Родез» может опередить «Анси» и избежать понижения в классе.
В своём пресс-релизе «Анси» делает упор на то, что Бюаде не получил сотрясение мозга и не обращался в больницу по этому поводу. Клуб грозит обращением в прокуратуру в том случае, если после решения LFP он вылетит в Лигу Насьональ «ввиду преступных действий, связанных со спортивной коррупцией и мошенничеством».
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