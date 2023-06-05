Французская лига отложила принятие решения по матчу «Бордо» – «Родез» на 12 июня

На заседании дисциплинарной комиссии профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), которое состоялось 5 июня, приняли решение более детально расследовать инциденты, произошедшие на матче заключительного тура Лиги 2 «Бордо» – «Родез». Окончательный вердикт будет вынесен 12 июня.

Напомним, болельщик «Бордо» толкнул игрока «Родеза» Люка Бюаде в момент празднования гола, после чего футболист был госпитализирован, а матч — прерван. От результата этой игры зависит, кто вместе с «Гавром» получит повышение в классе («Бордо» может обойти «Метц», который сейчас занимает второе место), а кто вылетит в третий дивизион, поскольку «Родез» ещё может опередить «Анси».

«Бордо», заинтересованный в переигровке матча, отреагировал на решение комиссии.

«Бордо» принимает к сведению решение LFP отложить окончательный вердикт до понедельника, 12 июня. Комиссия предпочла не реагировать на предложение клуба переиграть или доиграть матч как можно скорее, чтобы не выйти за рамки календаря, в том числе международного. «Бордо» также осудил ужасный поступок своего болельщика и принимает на себя ответственность по этому конкретному вопросу, отмечая, что [в остальном] в течение вечера с точки зрения безопасности всё прошло идеально», – сообщает пресс-служба жирондинцев.