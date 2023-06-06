«Бавария» не намерена продавать Альфонсо Дэвиса

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В планы «Баварии» не входит продажа защитника Альфонсо Дэвиса, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, «Реал» хотел сделать предложение о покупке канадца, однако мюнхенский клуб ясно дал понять «сливочным», что 22-летний игрок не продаётся.

Сообщается, что «Бавария» намерена показать всем потенциальным покупателям, что трансфер Дэвиса в данный момент не рассматривается, так как игрок является важной частью планов клуба на ближайшие годы.

В сезоне-2022/2023 на счету Дэвиса 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и восемью результативными передачами.

Действующий контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Баварии» продлить контракт с канадским защитником.