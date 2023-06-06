Месси попросил отложить переговоры о переходе в «Аль-Хиляль» до 2024 года

Бывший нападающий французского «ПСЖ» и испанской «Барселоны» Лионель Месси попросил отложить переговоры о своём возможном переходе в саудовский «Аль-Хиляль» до 2024 года. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, представители Месси провели встречу с делегацией саудовского клуба, на которой представители «Аль-Хиляля» рассчитывали закрыть сделку по переходу нападающего, однако сам аргентинец попросил прекратить эти переговоры и отложить их на год.

Делегация из Саудовской Аравии была застигнута врасплох этим известием и сообщила представителям Месси, что если он не перейдёт в местный клуб сейчас, то не получит через год предложения о контракте на тех же условиях.

По слухам, Месси может зарабатывать в Саудовской Аравии € 400–600 млн в год.

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