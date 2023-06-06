Кайседо, чей трансфер обойдётся в сумму, превышающую € 100 млн, определился с новым клубом

Полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Мойсес Кайседо отклонил предложение контракта от «Челси» и согласовал условия соглашения с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщает Tera Deportes.
По сведениям источника, 21-летний эквадорский футболист мечтает сыграть в Лиге чемпионов, поэтому отказался от большой зарплаты в «Челси», который в следующем сезоне не сыграет ни в одном из еврокубков. «Арсенал» же, занявший второе место по итогам сезона английской Премьер-лиги, сыграет на групповом этапе главного клубного турнира.
Отметим, что «Брайтон» отказался отпускать Кайседо в «Арсенал» в январе 2023 года, подразумевая, что за футболиста начнётся битва в летнее трансферное окно. Известно, что клуб не собирается продавать Мойсеса за сумму меньше € 100 млн.
Кто может покинуть «Челси». Видеоролик:
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