Масалитин: Семак — лучший тренер сезона. Но у одного бриллианты, а у другого хлеб чёрствый

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин назвал наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге. Однако он отметил, что у Семака, в отличие от других специалистов, были очень хорошие условия для работы.
«Семак занял первое место в чемпионате, значит, он является лучшим тренером сезона. Но Карпин, например, решал свои вопросы: был постоянно в движении, играл молодыми россиянами. А у Семака были очень хорошие условия в плане бюджета и состава. У «Зенита» хорошая конкуренция: ребята выходили на матч со скамейки и решали исход игры в пользу своей команды. Тяжело судить о лучшем тренере сезона: у одного бриллианты мелкие, а у другого хлеб чёрствый», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиноввым.
- 6 июня 2023
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