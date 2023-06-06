Масалитин: Семак — лучший тренер сезона. Но у одного бриллианты, а у другого хлеб чёрствый

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин назвал наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге. Однако он отметил, что у Семака, в отличие от других специалистов, были очень хорошие условия для работы.

«Семак занял первое место в чемпионате, значит, он является лучшим тренером сезона. Но Карпин, например, решал свои вопросы: был постоянно в движении, играл молодыми россиянами. А у Семака были очень хорошие условия в плане бюджета и состава. У «Зенита» хорошая конкуренция: ребята выходили на матч со скамейки и решали исход игры в пользу своей команды. Тяжело судить о лучшем тренере сезона: у одного бриллианты мелкие, а у другого хлеб чёрствый», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиноввым.