Чанов: Заболотный и Чалов транжирили много моментов — ЦСКА нужен нападающий поинтереснее
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Бывший вратарь и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что московской команде следует заняться поиском нового нападающего.
«Если говорить о возвращении Адольфо Гайча, нужно понимать политику ЦСКА. Может быть, есть кто-то на его место, если Гайч снова уйдёт в аренду. Адольфо был в обойме «Вероны», пусть и не всегда играл.
Никто бы не отказался от усиления. ЦСКА нужен нападающий поинтереснее, чем сейчас. У армейцев были матчи, когда играли с преимуществом, но забивать было некому. Чалов и Заболотный транжирили много моментов. Гайч побывал в арендах — может вернуться заматеревшим», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
ЦСКА завершил сезон в Российской Премьер-Лиге на втором месте.
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