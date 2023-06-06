Чанов: Заболотный и Чалов транжирили много моментов — ЦСКА нужен нападающий поинтереснее

Бывший вратарь и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что московской команде следует заняться поиском нового нападающего.

«Если говорить о возвращении Адольфо Гайча, нужно понимать политику ЦСКА. Может быть, есть кто-то на его место, если Гайч снова уйдёт в аренду. Адольфо был в обойме «Вероны», пусть и не всегда играл.

Никто бы не отказался от усиления. ЦСКА нужен нападающий поинтереснее, чем сейчас. У армейцев были матчи, когда играли с преимуществом, но забивать было некому. Чалов и Заболотный транжирили много моментов. Гайч побывал в арендах — может вернуться заматеревшим», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ЦСКА завершил сезон в Российской Премьер-Лиге на втором месте.