«Крылья» показали видео, которым Осинькин мотивировал игроков на матч со «Спартаком»
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Самарские «Крылья Советов» опубликовали видео, с помощью которого главный тренер команды Игорь Осинькин мотивировал своих игроков перед матчем 30-го тура с московским «Спартаком» (1:0).
В видео демонстрируются ключевые моменты сезона-2022/2023 для «Крыльев» и звучат мотивирующие фразы.
30-й тур — заключительный в РПЛ. Перед его началом «Крылья» занимали место в зоне стыковых матчей за право остаться в элитном дивизионе чемпионата России на следующий сезон. Благодаря победе над «Спартаком» в домашнем матче самарская команда смогла подняться в турнирной таблице и остаться в РПЛ.
В стыках сыграют «Пари Нижний Новгород» и воронежский «Факел», которые встретятся с «Родиной» и «Енисеем» соответственно.
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