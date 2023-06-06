«Крылья» показали видео, которым Осинькин мотивировал игроков на матч со «Спартаком»

Самарские «Крылья Советов» опубликовали видео, с помощью которого главный тренер команды Игорь Осинькин мотивировал своих игроков перед матчем 30-го тура с московским «Спартаком» (1:0).

В видео демонстрируются ключевые моменты сезона-2022/2023 для «Крыльев» и звучат мотивирующие фразы.

30-й тур — заключительный в РПЛ. Перед его началом «Крылья» занимали место в зоне стыковых матчей за право остаться в элитном дивизионе чемпионата России на следующий сезон. Благодаря победе над «Спартаком» в домашнем матче самарская команда смогла подняться в турнирной таблице и остаться в РПЛ.

В стыках сыграют «Пари Нижний Новгород» и воронежский «Факел», которые встретятся с «Родиной» и «Енисеем» соответственно.