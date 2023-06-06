Мантуан — о дебюте за «Зенит»: победный гол в ворота ЦСКА — это память на всю жизнь

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан признался, что всё ещё не может словами описать эмоции, которые он испытывал после своего победного гола в дебютном матче за сине-бело-голубых с ЦСКА (2:1).

«Я в принципе очень хотел дебютировать. А когда такое важное противостояние со столь сильным соперником и подобная турнирная ситуация, желание выйти на поле удваивается.

Хотя, даже когда оказался в заявке на игру, конечно, не знал, выпустят меня или нет. Очень рад, что в итоге предоставили возможность сыграть. Ну а победный гол в ворота ЦСКА — это память на всю жизнь. Такие вещи навсегда остаются с тобой — это то, что никогда не забудешь.

Если честно, это был тот вид эмоций, когда не знаешь, какими словами его описать. Какая-то смесь из радости, счастья, фантастического удовольствия! Любой профессиональный футболист может только мечтать о таком стечении обстоятельств. Я и сейчас счастлив, что это случилось именно со мной. Но описать те эмоции какими-то конкретными фразами по-прежнему не могу (улыбается)», — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».