Гогниев: не скажу, что наш футбол деградировал без еврокубков

Российский тренер Спартак Гогниев заявил о готовности рассматривать предложения от российских клубов. Также он высказался о качестве футбола в чемпионате России и выделил ряд игроков по итогам сезона-2022/2023.

«Не скажу, что наш футбол деградировал без еврокубков. Матчи смотрятся, и борьба была до последнего тура. Появилось много перспективных футболистов. Будет появляться ещё больше, если лигу расширят до 18 команд. Многие не выдерживают пока конкуренции в больших клубах, а если бы добавили пару таких команд, то молодёжь могла бы там раскрываться.

Какие команды бы добавил? «Аланию» — команда с традициями, болельщиками. Пока есть нюансы и проблемы, которые нужно решить, чтобы вернуться в элиту российского футбола. Такая команда добавит зрелищности РПЛ.

Кого могу выделить в этом сезоне? Лантратов — отличный голкипер и большая удача для «Локомотива». Я его лично видел в «Химках» на тренировках, в играх. Знаю его отношение к делу. Также выделю Бутту Магомедова, но ему не хватает стабильности.

Чем занимаюсь сейчас? Наслаждаюсь отдыхом с семьёй. Соскучился ли по работе? Конечно, не хочется долгого простоя. Будут предложения — рассмотрю. Связывались ли со мной из «Динамо»? Нет, никто не звонил. Сейчас, после неудачи с «Химками» в РПЛ, наверное, боятся пока, переживают. Но это временно, буду рассматривать предложения, как появятся. Всё будет хорошо», — приводит слова Гогниева Legalbet.