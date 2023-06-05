Гогниев сообщил, что находится в ожидании предложений по работе

Бывший главный тренер «Алании» и «Химок» Спартак Гогниев рассказал, что ждёт предложений по работе.
«Появится предложение — я его рассмотрю, и хотелось бы работать. Много осталось недосказанности, можно так сказать. Да, я нахожусь в ожидании предложений по работе. Каждый тренер хочет работать, чтобы воплотить свои идеи!» — приводит слова Гогниева «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, последним клубом 42-летнего специалиста стали подмосковные «Химки». Под руководством Гогниева в 19 матчах текущего сезона команда одержала одну победу, три раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений. Также специалист на протяжении трёх лет работал в «Алании» (с 2019 по 2022 год).
По итогам сезона-2022/2023 «Химки» заняли предпоследнее, 15-е место, набрав 18 очков. Команда покинула Премьер-Лигу и в следующем сезоне примет участие в Первой лиге.
- 5 июня 2023
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