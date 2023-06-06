Евгений Алдонин: тройка лучших тренеров сезона в РПЛ — Семак, Федотов и Карпин
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Бывший российский полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, кого считает лучшим тренером сезона в Российской Премьер-Лиге.
«Кто лучший тренер сезона в РПЛ? Один из лучших точно Федотов. Если формировать тройку, то это Семак, Федотов и Карпин — в таком порядке. Лидерство Семака тут главным образом из-за чемпионства, и не одного — пять подряд. Здесь можно оценивать работу не только в этом сезоне, но уже на большом отрезке времени», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Победу в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона одержал санкт-петербургский «Зенит» под руководством Сергея Семака. ЦСКА Владимира Федотова стал вторым, а «Ростов» Валерия Карпина финишировал четвёртым.
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