Хаджи: на «Локомотив» было страшно смотреть, но Дзюба принёс с собой дух победителя

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи оценил выступление «Локомотива» в нынешнем сезоне.

«Я рад за «Локомотив». С приходом Дзюбы там появился футбольный порядок. Он принёс с собой дух победителя. Дзюба — высокий мастер: на него смотрят и равняются. Во многих командах нашего чемпионата не хватает такого лидера: он помогает держать тонус команды в определённом ключе. Однозначно и работа Галактионова заслуживает уважения.

Конечно, звёздные люди нужны команде. Они не только хорошо играют в футбол, но и являются лидерами в раздевалке. В первой части сезона на «Локомотив» было страшно смотреть, а теперь клуб поднялся», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.