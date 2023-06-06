Хаджи: на «Локомотив» было страшно смотреть, но Дзюба принёс с собой дух победителя
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Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи оценил выступление «Локомотива» в нынешнем сезоне.
«Я рад за «Локомотив». С приходом Дзюбы там появился футбольный порядок. Он принёс с собой дух победителя. Дзюба — высокий мастер: на него смотрят и равняются. Во многих командах нашего чемпионата не хватает такого лидера: он помогает держать тонус команды в определённом ключе. Однозначно и работа Галактионова заслуживает уважения.
Конечно, звёздные люди нужны команде. Они не только хорошо играют в футбол, но и являются лидерами в раздевалке. В первой части сезона на «Локомотив» было страшно смотреть, а теперь клуб поднялся», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
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- 6 июня 2023
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