Антон Зиньковский: планы на отпуск — выдохнуть. Получился тяжёлый и сумбурный сезон

Российский полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, какие у него планы на отпуск.

«Планы на отпуск — выдохнуть. Съезжу домой: отдохну, встречусь с родными и близкими.

Тяжёлый и сумбурный сезон и лично у меня, и у команды. Можно сказать, что в любом случае получился хороший сезон. Если так смотреть, то с десятого места в прошлом году на третье — хороший результат. Но можно было лучше выступить в Кубке», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сезон-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге «Спартак» закончил на третьем месте, пропустив вперёд себя ЦСКА и «Зенит». Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд. Красно-синие стали вторыми.