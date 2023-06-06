Источник: «Локомотив» может начать переговоры с Бакаевым

«Локомотив» рассматривает вариант с приглашением полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, сообщает «РБ Спорт».

Клуб может пойти как на полноценный трансфер, так и на аренду, поскольку «Локомотиву» сейчас важно найти замену для Франсуа Камано, который ушёл после завершения контракта. «Зенит» пока не настроен терять игрока.

За сезон-2022/2023 Бакаев отыграл 26 матчей, в рамках РПЛ забил лишь один гол. До перехода в петербургский клуб полузащитник играл за «Спартак» с 2019 по 2022 год. Сезон-2018/2019 Бакаев провёл в составе тульского «Арсенала».

В течение карьеры Зелимхан Бакаев провёл 235 матчей, забил 30 голов (шесть с пенальти), отдал 23 голевые передачи.

По итогам этого сезона РПЛ «Зенит» смог стать чемпионом, а «Локомотив» завершил турнир на восьмом месте, набрав 45 очков.