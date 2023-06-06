Валерий Масалитин: у ЦСКА проблема с нападающими — команде необходимо усиление

Бывший российский нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, какие проблемы нужно решить красно-синим в летнее межсезонье.

«У ЦСКА проблема с нападающими. Есть молодой Яковлев, который мотивирован и хочет играть. Можно вернуть Гайча, но с условием, что он будет хотя бы постоянно выходить на замену. Тогда он в любом случае будет прогрессировать — в ином случае смысла нет. ЦСКА необходимо дополнительное усиление на позицию нападающего. У команды их всего двое: один получает травму, а другой пропускает матчи из-за перебора жёлтых — и что делать? Да и здоровая конкуренция никому не вредила», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.