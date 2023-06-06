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Бензема прокомментировал переход в «Аль-Иттихад»

Бензема прокомментировал переход в «Аль-Иттихад»
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Нападающий Карим Бензема дал первые комментарии после перехода в саудовский «Аль-Иттихад». Ранее игрок выступал за мадридский «Реал».

«Для меня это новый вызов и новая жизнь, и мне не терпится начать тренироваться. Я сделаю всё возможное, чтобы выигрывать трофеи, забивать голы, демонстрировать свои способности и радовать всех: болельщиков, клуб и руководство. Это хорошая лига, в которой много сильных игроков. Мой хороший знакомый Криштиану Роналду уже играет здесь, что показывает прогресс Саудовской Аравии. Я здесь, чтобы побеждать, как мне удавалось это делать в Европе. Я рад видеть вас в Джидде», — приводит слова Бензема «твиттер» клуба.

«Аль-Иттихад» является действующим чемпионом Саудовской Аравии.

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