Генеральный директор «Милана» раскрыл причины увольнения Мальдини

Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани прокомментировал увольнение легенды команды Паоло Мальдини с поста технического директора клуба.

«Мальдини был одним из величайших игроков всех времён. Как и менеджер Фредерик Массара он сыграл важную роль в достижении нашего 19-го чемпионства. Жаль, что они уходят.

Мы хотим, чтобы «Милан» мог продолжать прогрессировать на поле и за его пределами. Хотим, чтобы клуб конкурировал с ведущими командами Европы. Мы приняли решение о реорганизации, которая привела к созданию рабочей группы для развития технического и спортивного блока клуба», — приводит слова Фурлани журналист Николо Скира.

Напомним, 54-летний Мальдини в бытность игроком провёл всю карьеру в «Милане», он активно выступал за него с 1985 по 2009 год. В августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022.

Фредерик Массара был назначен на пост спортивного директора «Милана» в июне 2019 года.

«Милан» по итогам сезона-2022/2023 занял четвёртое место, набрав 70 очков. Команда примет участие в Лиге чемпионов – 2023/2024.

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