«Аталанта» объявила о продолжении сотрудничества с Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини продолжит работу в команде, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Отмечается, что стороны пришли к полному взаимопониманию на встрече, которая состоялась вчера, 6 июня.

Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти по окончании сезона покинет «Наполи» из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, а Гасперини станет новым главным тренером команды.

Джан Пьеро Гасперини работает в «Аталанте» с 2016 года. Ранее в Серии А он возглавлял «Дженоа», «Палермо» и «Интер».

В сезоне-2022/23 команда из Бергамо финишировал на пятой строчке турнирной таблицы Серии А. «Аталанта» набрала 64 очка, сыграв 38 матчей.

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