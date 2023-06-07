«Аталанта» объявила о продолжении сотрудничества с Гасперини
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини продолжит работу в команде, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Отмечается, что стороны пришли к полному взаимопониманию на встрече, которая состоялась вчера, 6 июня.
Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти по окончании сезона покинет «Наполи» из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, а Гасперини станет новым главным тренером команды.
Джан Пьеро Гасперини работает в «Аталанте» с 2016 года. Ранее в Серии А он возглавлял «Дженоа», «Палермо» и «Интер».
В сезоне-2022/23 команда из Бергамо финишировал на пятой строчке турнирной таблицы Серии А. «Аталанта» набрала 64 очка, сыграв 38 матчей.
Гасперини бросил сэндвич в фанатов «Милана»:
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