Райс: надеюсь, что сможем написать часть истории «Вест Хэма»

Капитан «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги конференций против «Фиорентины».

«Это будет самый важный матч, который клуб проводил за долгое время. Поэтому для меня честь быть частью этого, и, надеюсь, мы сможем написать часть истории этим вечером, чтобы болельщики могли порадоваться этому», — приводит AP слова Райса. Ожидается, что полузащитник покинет клуб по окончании сезона.

Свой единственный европейский трофей «Вест Хэм» выиграл в 1965 году, когда стал обладателем Кубка кубков. В решающем матче английский клуб обыграл «Мюнхен 1860». В 1976 году команда дошла в том же турнире до финала.

Финал Лиги конференций пройдёт на «Фортуна Арене» в Праге. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.