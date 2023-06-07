Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соучек: на стадионе в Праге буду чувствовать себя как дома

Соучек: на стадионе в Праге буду чувствовать себя как дома
Аудио-версия:
Комментарии

Чешский полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги конференций с «Фиорентиной». Матч пройдёт в Праге на стадионе, где выступала его бывшая команда «Славия».

«Когда год назад я понял, что финал будет в Праге, то подумал, что нам нужно туда поехать. Мы здесь, на арене в Праге, где я могу соединить вместе две мои любимые команды. Завтра у меня будет шанс поднять тут трофей. Для меня это было бы чем-то особенным. Я буду чувствовать себя как дома, знаю раздевалку, знаю поле. Это поможет мне. Я был здесь много раз. У «Вест Хэма» богатая история, но мы можем сделать еще богаче, завоевав трофей для этого клуба. Мы хотим сделать это для болельщиков «Вест Хэма», — приводит BBC слова Соучека.

Финал Лиги конференций пройдёт 7 июня и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Мощный разогрев перед ЛЧ! Финал Лиги конференций. «Фиорентина» против «Вест Хэма». LIVE
Live
Мощный разогрев перед ЛЧ! Финал Лиги конференций. «Фиорентина» против «Вест Хэма». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023