Соучек: на стадионе в Праге буду чувствовать себя как дома

Чешский полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги конференций с «Фиорентиной». Матч пройдёт в Праге на стадионе, где выступала его бывшая команда «Славия».
«Когда год назад я понял, что финал будет в Праге, то подумал, что нам нужно туда поехать. Мы здесь, на арене в Праге, где я могу соединить вместе две мои любимые команды. Завтра у меня будет шанс поднять тут трофей. Для меня это было бы чем-то особенным. Я буду чувствовать себя как дома, знаю раздевалку, знаю поле. Это поможет мне. Я был здесь много раз. У «Вест Хэма» богатая история, но мы можем сделать еще богаче, завоевав трофей для этого клуба. Мы хотим сделать это для болельщиков «Вест Хэма», — приводит BBC слова Соучека.
Финал Лиги конференций пройдёт 7 июня и начнётся в 22:00 по московскому времени.
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