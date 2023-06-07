Винченцо Итальяно раскрыл секрет успеха «Фиорентины» в Лиге конференций

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о выступлениях своей команды в текущем сезоне Лиги конференций.

«Лично я очень рад участвовать в финале и иметь возможность выиграть трофей. Это было моей мечтой с тех самых пор, как я был назначен тренером «Фиорентины» и понял, что у нас есть потенциал для достижения больших целей.

Впервые участвую в еврокубках как тренер, и впервые мои еженедельные тренировки немного отличались от привычных. Для некоторых игроков это тоже был дебют в еврокубках, и, конечно, им пришлось нелегко, но мы смогли адаптироваться.

Мы начали хорошо готовиться к матчам, пусть даже возникали некоторые трудности из-за того, что тренировок стало меньше. Благодаря победам мы работали с энтузиазмом и продолжали двигаться вперёд, зная, что способны пройти весь путь до конца. И этот финал — награда за всю нашу упорную работу и все наши жертвы», – приводит слова Итальяно пресс-служба УЕФА.