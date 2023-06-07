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«Это один из самых важных матчей в карьере». Капитан «Фиорентины» Бираги — о финале ЛК

«Это один из самых важных матчей в карьере». Капитан «Фиорентины» Бираги — о финале ЛК
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Защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги поделился ожиданиями от финала Лиги конференций с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 7 июня. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

«Это определённо один из самых важных матчей в моей карьере. Победа принесёт нам радость и гордость, мы сможем привезти трофей во Флоренцию, подобное многие не делали долгие годы. Так что это особенная игра в сравнении с остальными и, конечно, более важная.

Астори всегда с нами. В раздевалке есть его шкафчик и его фото, он всегда с нами. Ради него мы тоже попытаемся поднять этот трофей», — приводит слова Бираги официальный сайт УЕФА.

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