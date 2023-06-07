Фёдор Смолов высказался о том, что Славиша Йоканович не попрощался с игроками «Динамо»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал молчаливый уход Славиши Йокановича с поста главного тренера московской команды. Ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук заявил, что специалист не попрощался с игроками.

«Остался ли у меня осадок от того, что Йоканович не попрощался с командой? Да, я считаю, что по жизни разные ситуации бывают, разные результаты, и всё что угодно может произойти. Но, мне кажется, стоит разделять профессиональные отношения и человеческие, и попрощаться, наверное, всё-таки стоило. Потому что мы практически год провели вместе, делали одно дело — хорошо или плохо, но как минимум мы знакомы, и при встрече я сомневаюсь, что он не станет кому-то жать руку. Такие моменты человеческие должны происходить.

Славиша в принципе не эмоционален, он спокойный, ровный, и мне кажется, что многих ребят после Шварца это очень сильно смущало и вызывало вопросы, а не пофиг ли, грубо говоря, ему. При том, что я уверен — ему не было пофиг. Впечатление, что он английский менеджер, набрал штаб, который всё решает, за всё отвечает, сам же вышел состав назвал, хлопнул — всё, погнали. Это неплохо, это просто специфика. Он работал в Англии, возможно, ему тогда эти моменты понравились. Я думаю, что самая большая сложность, с которой он столкнулся, — большое количество молодых игроков, и он к этому не был готов», — сказал Смолов в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.