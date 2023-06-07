Смолов объяснил, почему не остался в «Сельте» летом 2020 года

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, почему не остался в испанской «Сельте» летом 2020 года.

«Почему не остался в «Сельте»? Я хотел, и было предложение от них, обсуждался трансфер на определённую сумму с рассрочкой платежа на три года. Я лично звонил Василию Кикнадзе, просил принять эти условия при том, что они их не устраивали. Он не пошёл мне навстречу, ещё сезон продолжался.

Мы доиграли сезон, остались в Ла Лиге только в последнем туре. Они позвонили Герману, извинились, сказали, что у них нет таких денег. И действительно, они потом взяли в аренду бесплатную парня из «Реал Кастилья». Продали Пионе Систо в Данию за 2,5 миллиона, купили парня из «Гранады». То есть они реально ничего не потратили. К сожалению, не получилось. А я хотел», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Nobel.