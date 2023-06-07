Фёдор Смолов рассказал о сорвавшемся трансфере в «Галатасарай»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о сорвавшемся трансфере в турецкий «Галатасарай». Также футболист заявил, что по-прежнему хотел бы перебраться в чемпионат, команды из которого участвуют в международных соревнованиях.

«Хотел бы я сейчас перейти в чемпионат, который не оторван от международных турниров? Да, я бы хотел. Но возможно ли это? Я думаю, что очень невысокая вероятность. У меня были предложения из Турции, два за этот сезон, и летом в августе я дал согласие на переговоры и трансфер. Я не знаю, состоялся бы он или нет.

Это был «Галатасарай», я разговаривал с тренером и президентом. Это было за две недели до подписания Икарди. Ровно в тот момент, когда я узнал, я получил на предыгровой тренировке перед «Спартаком» повреждение. Я разговаривал с ними через два дня. У меня было повреждение на три-четыре недели, я отправлял им МРТ. Они сказали, что им нужен нападающий сейчас, и в итоге не состоялось.

Я зашел на Transfermarkt, увидел состав «Галатасарая» и подумал: «Офигеть!» Поехать в 32 года играть и тренироваться к этим футболистам — уже кайф. Я понимаю, что я не первый нападающий, я в конкуренции, но просто сменить обстановку на тренировку с такими партнёрами — это точно того стоит.

Зимой был «Истанбул Башакшехир». Тренер Эмре, судя по количеству звонков, очень хотел меня видеть, Я поговорил с Сашей Епуряну, много думал, анализировал. Я думаю, что было бы сложно, потому что всё равно турецкие команды заточены на свободных агентов и бесплатные трансферы, я не знаю, как это всё там произошло с «Динамо». Я в итоге отказался», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.