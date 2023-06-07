Рикардо Жезус: мне говорили: «Лада» — надёжная машина. Если врежемся — ничего не случится»

Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» из Нальчика Рикардо Жезус высказался о российской автомобильной марке «Лада». Он поделился воспоминаниями о своём опыте езды на данном автомобиле. В России Жезусу рассказывали о высокой степени надёжности «Лады».

«Катался ли я на отечественной машине «Лада», когда был на Кавказе? И не только там. Был случай как раз с Роденковым (экс-футболистом «Спартака» из Нальчика). Ездили в Москву, чтобы закупить бутсы, — в Нальчике нужных магазинов не было. На «Ладе» мы ездили по столице! Я уже был знаком с этой маркой — её можно встретить в Бразилии. Не знаю, каким образом они туда попадали…

Так вот, мы в Москве взяли такси, как раз «Ладу», — а водитель ехал очень быстро. Юрий мне сказал, что тут все так гоняют. Я поначалу слегка испугался, а Роденков мне: «Это же «Лада»! Она очень надёжная. Если мы во что-то врежемся, с нами ничего не случится», — приводит слова Рикардо Жезуса Sport24.