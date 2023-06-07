Стало известно, как проголосовали Тихонов и Аршавин в номинации «Игрок сезона РПЛ»

Нападающий «Зенита» Малком стал лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиге. На первое место в голосовании бразильца поставили 7 из 10 экспертов турнира. Итоги голосования опубликованы в телеграм-канале РПЛ. Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин и бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов также выбрали Малкома лучшим игроком сезона.
Фото: Телеграм-канал РПЛ
Всего в голосовании приняли участие 42 человека — 16 тренеров и капитанов команд РПЛ, а также 10 экспертов. Малком получил 27 голосов, занявший второе место полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян — пять. На третьем месте расположился Квинси Промес (3).
26-летний Малком в прошлом сезоне чемпионата России принял участие в 27 матчах, в которых забил 23 гола и отдал девять результативных передач. Его соглашение с «Зенитом» рассчитано до лета 2027 года.
Малком показал медали, завоеванные с «Зенитом». Видеоролик:
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