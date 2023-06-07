Евгений Бушманов: «Оренбург» — открытие сезона. А вот «Торпедо» и «Химки» разочаровали

Бывший футболист Евгений Бушманов назвал главные открытие и разочарования сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.

«Оренбург» — открытие сезона. Запомнились смелой и атакующей игрой. Мы привыкли, что команды, которые не обладают сильным составом, проводят матчи от обороны — особенно на выезде или против лидеров. А в этом смысле «Оренбург» очень порадовал: играл в атакующий футбол с любым соперником. За этим было приятно наблюдать.

А вот «Торпедо» и «Химки» разочаровали. Не показали должного уровня в плане организации работы. Закономерно, что эти клубы вылетели в ФНЛ. Они не соответствуют уровню Премьер-Лиги», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

«Оренбург» занял седьмое место в чемпионате России сезона-2022/2023, «Химки» и «Торпедо» вылетели в Мелбет Первую лигу.