Литвинов: Абаскаль в какой-то степени психолог. Знает, что сказать игроку в нужный момент

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль демонстрирует способности психолога.

«Как человек Абаскаль в какой-то степени психолог, который умеет поддержать разговор и знает, что сказать игроку в нужный момент. Как тренер — профессионал своего дела, который полностью погружается в работу и отдаёт ей себя полностью. Ещё и прогрессирует. Только положительные слова можно сказать о тренере», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В первый год под его руководством команда заняла третье место в Российской Премьер-Лиге, пропустив вперёд лишь «Ростов» и «Зенит». Ранее тренер подтвердил, что останется в московской команде.