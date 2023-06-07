Литвинов: Абаскаль в какой-то степени психолог. Знает, что сказать игроку в нужный момент

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль демонстрирует способности психолога.
«Как человек Абаскаль в какой-то степени психолог, который умеет поддержать разговор и знает, что сказать игроку в нужный момент. Как тренер — профессионал своего дела, который полностью погружается в работу и отдаёт ей себя полностью. Ещё и прогрессирует. Только положительные слова можно сказать о тренере», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В первый год под его руководством команда заняла третье место в Российской Премьер-Лиге, пропустив вперёд лишь «Ростов» и «Зенит». Ранее тренер подтвердил, что останется в московской команде.
- 7 июня 2023
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