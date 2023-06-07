Агент футболиста «Барселоны» опроверг сообщения, что его клиент согласился уйти из команды

Агент полузащитника «Барселоны» Франка Кессье опроверг информацию, что ивуарийский полузащитник дал согласие на уход из команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Кессье готов уйти из «Барселоны», которая вынуждена его продать из-за финансовых проблем. Сообщалось, что футболиста хочет подписать «Интер» и сам игрок не против продолжения карьеры в итальянском клубе.
Была информация, что 26-летний Кессье оценивается «Барселоной» в € 30 млн. В тренерском штабе испанского клуба ценят его и считают хорошим игроком, но в клубе вынуждены расставаться с игроками для соблюдения правил финансового фэйр-плей. Кессье выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В 42 матчах он забил три гола и отдал три результативные передачи.
Видеообзор. «Сельта» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 38-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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