Футболист «Барселоны» Кессье смирился с тем, что его продадут, выбрав себе новую команду

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье понимает, что его дни в испанском клубе подходят к концу. Ивуариец знает, что сине-гранатовые продадут его из-за финансовых проблем, поэтому хотел бы продолжить карьеру в «Интере», который ранее проявлял интерес к подписанию. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в «Твиттере».

По сведениям источника, 26-летний Кессье оценивается «Барселоной» в € 30 млн. В тренерском штабе испанского клуба ценят его и считают хорошим игроком, но в клубе вынуждены расставаться с игроками для соблюдения правил финансового фэйр-плей.

Кессье выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В 42 матчах он забил три гола и отдал три результативные передачи.

Видеообзор. «Барселона» — «Мальорка». Испанская Примера 2022/2023. 37-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.