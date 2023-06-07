РФС: матч за Суперкубок России состоится в Казани 15 июля

Матч за Суперкубок России 2023 года примет стадион «Ак Барс Арена» в Казани. О решении, принятом на исполкоме Российского футбольного союза, сообщил президент РФС Александр Дюков.

«В этом году мы применили новый подход к выбору места проведения Суперкубка России. В регионы было отправлено предложение подать заявки на проведение матча. Мы получили ряд заявок от городов, желающих принять Суперкубок, также регионы дали финансовые гарантии. РФС провёл анализ полученных заявок, сделал расчёты потенциального финансового результата матча. Сегодня исполком РФС принял решение провести Суперкубок России – 2023 в Казани. Столица Татарстана обладает опытом проведения спортивных соревнований самого высокого уровня, и мы уверены, что город организует отличный футбольный праздник для болельщиков.

По нашим расчётам, игра на «Ак Барс Арене» также даст наилучший финансовый результат матча. Напомню, что большую часть выручки получат именно клубы-участники, в прошлом году эта сумма превысила 150 млн рублей. Также мы учитывали, что регион максимально заинтересован в проведении матча и готов использовать наработки, которые Татарстан готовил к Суперкубку УЕФА», – приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

В матче за Суперкубок России 2023 года сыграют чемпион страны петербургский «Зенит» и обладатель Кубка (в финале турнира встретятся ЦСКА и «Краснодар»).

«Ак Барс Арена» – стадион чемпионата мира по футболу 2018 года. Он был открыт в 2013 году. Помимо шести матчей первенства планеты, арена приняла пять встреч Кубка конфедераций – 2017. В сезоне-2015/2016 здесь состоялся финал Кубка России. В 2023 году «Ак Барс Арена» должна была принять Суперкубок УЕФА.