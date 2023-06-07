Источник: РФС принял решение провести Суперкубок России в Казани

Ближайший розыгрыш Суперкубка России по футболу пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Такое решение приняли в Российском футбольном союзе (РФС). Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».
Встреча между «Зенитом» (чемпион России) и обладателем Фонбет Кубка России («Краснодар» или ЦСКА) состоится 15 июля. Ранее в РФС сообщали, что определятся с местом проведения не позднее 15 июня.
Сообщалось, что провести матч за Суперкубок России могли на «ВТБ Арене» в Москве. В РФС были заинтересованы, чтобы заявку на проведение подали все города со стадионами к чемпионату мира в России.
«Зенит» — семикратный обладатель Суперкубка России. Столько же титулов у московского ЦСКА, который может стать соперником команды из Санкт-Петербурга. «Краснодар» ещё не выигрывал Суперкубок России.
- 7 июня 2023
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