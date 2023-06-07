Карпин — о трансферных планах на лето: «Ростову» нужны хорошие игроки
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о планах клуба на летнее трансферное окно.
«У меня есть понимание, на какие позиции «Ростову» нужно усиление летом, но озвучивать не буду. Разговаривал уже на эту тему с руководством, будем искать футболистов. От иностранцев никто отказываться не собирался. Нам нужны хорошие игроки. Иностранец это или россиянин — другой вопрос. Если нам позволят возможности усилиться кем-то, будь то русский, будь то иностранец, то, естественно, хотим. Будем пытаться», — приводит слова Карпина Sport24.
Розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ростов» завершил на четвёртом месте, набрав 53 очка. Клуб смог одержать 15 побед, семь раз потерпел поражение и восемь раз сыграл вничью.
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