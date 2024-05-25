Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» обыграл «Монцу» и занял третье место в Серии А

«Ювентус» обыграл «Монцу» и занял третье место в Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч последнего тура Серии А, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Монца». Игра проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» (Турин, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступила Мария Соле Феррьери Капути. Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:0.

Италия - Серия А . 38-й тур
25 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Монца
Монца
1:0 Кьеза – 26'     2:0 Сандро – 28'    
Удаления: нет / Дзербин – 90'

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза. Спустя две минуты хозяева удвоили своё преимущество: отличился защитник Алекс Сандро с передачи хавбека Николо Фаджоли. На 90-й минуте матча после второго предупреждения поле покинул нападающий «Монцы» Алессио Дзербин.

После этой победы туринцы набрали 71 очко и поднялись на третье место, обойдя «Болонью» (68), которая уже сыграла все свои матчи в этом сезоне Серии А. Таким образом, «Ювентус» занял третье место в Серии А сезона-2023/2024. «Монца» с 45 очками заняла 12-е место.

Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
«Спасибо, что помогли мне войти в футбольную элиту». Леау обратился к Пиоли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android