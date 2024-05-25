Тренер «Зенита» Оливейра: никто в команде не следил за матчем «Динамо» и «Краснодара»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра сообщил, что никто в команде не следил за матчем «Краснодара» с «Динамо» (1:0) в 30-м туре РПЛ.

«Никто в «Зените» не следил за матчем «Краснодар» — «Динамо». Мы просто узнали результат, когда мы пропустили. Хотели добавить эмоций нашим футболистам — получилось удачно», — передаёт слова Оливейры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

25 мая состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В параллельной игре «Краснодар» обыграл «Динамо», благодаря чему «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ.