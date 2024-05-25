Тренер «Зенита» Оливейра: очень непросто выиграть чемпионат шестой раз подряд

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался об очередном чемпионском титуле сине-бело-голубых.

«Очень большая радость. Все видят, что очень непросто выиграть чемпионат, тем более шестой год подряд. Каждый год расклад, который никто не ожидает. Сегодня выиграть вдвойне приятно», — передает слова Оливейры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

25 мая состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Таким образом, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.