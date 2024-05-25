Вратарь «Зенита» Кержаков: это самое сложное чемпионство, сезон был скомканный

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал чемпионство своей команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Получается самое сложное чемпионство. Предыдущие были легче. Это чемпионство запомнится концовкой и развязкой. Не буду пересказывать, что было в раздевалке. Скомканный сезон, теряли много очков, пропускали голы на последних минутах — делали всё, чтобы сохранить интригу до последнего тура. Конкуренты не воспользовались нашими осечками», — передает слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.