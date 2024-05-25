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Игрок «Зенита» Ерохин прокомментировал слухи об интересе от «Краснодара»

Игрок «Зенита» Ерохин прокомментировал слухи об интересе от «Краснодара»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал информацию об интересе от «Краснодара».

«У нас ещё есть финал Кубка России. Сейчас будет время, а все официальные заявления со стороны клуба будут сделаны. Все прочитают», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Александр Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В составе команды из Санкт-Петербурга россиянин стал шестикратным чемпионом России, один раз выиграл Кубок России и четыре раза побеждал в Суперкубке России. Действующий контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца нынешнего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 700 тыс.

В Суперфинале Кубка России «Зениту» предстоит встретиться с калининградской «Балтикой». Игра за трофей состоится 2 июня.

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