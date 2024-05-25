Ерохин: сегодня сегодня все отдали частичку себя, чтобы стать чемпионами

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о чемпионстве клуба в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня все молодцы, отдали частичку себя, чтобы стать чемпионом. Благодарность всей команде и болельщикам «Зенита», которые поддерживали как никогда. Очень громкий стадион, особенно в концовке. Всем большое спасибо. С гордостью можем отпраздновать чемпионство и день рождения «Зенита». Сегодня очень счастливый день», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.