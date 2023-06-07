Месси: однажды я хотел бы попрощаться с «Барселоной», как другие ребята

Аргентинский нападающий Лионель Месси, объявивший о переходе в клуб МЛС «Интер Майами», рассказал, что хотел бы попрощаться с клубом, как это сделали другие лидеры сине-гранатовых.

«Мне было приятно, что на «Камп Ноу» эти два года скандировали моё имя. Ведь ушёл я странным образом, не попрощавшись. А я бы хотел, как это сделали Хави с Иньестой, Бускетс, Жорди Альба. Я бы хотел попрощаться с болельщиками должным образом. Хотя я понимаю, что в то время была пандемия и народу на трибунах могло и не быть. Моя привязанность к «Барселоне» является взаимной. Ведь, согласитесь, странно на протяжении двух лет слышать с трибун имя футболиста, который там уже не играет», — сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отказал «Барселоне» и клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.