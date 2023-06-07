Месси: это были непростые два года, но они уже позади

Аргентинский нападающий Лионель Месси, объявивший о переходе в клуб МЛС «Интер Майами», подвёл итог своим выступлениям во Франции.
«С какими чувствами заканчивал сезон в «ПСЖ»? Со смешанными. Как я неоднократно говорил, первый год в Париже был непростым по многим причинам. Первые шесть месяцев второго сезона я чувствовал себя очень хорошо: в клубе, в городе, с семьёй.
Потом был чемпионат мира, который, как мне кажется, сказался на всех клубах. Он как бы сделал этот сезон сезоном чемпионата мира. Из-за этого всё воспринимается иначе. Я планировал закончить этот сезон по-другому. Это были непростые два года. Но они уже позади», — сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.
«ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отказал «Барселоне» и клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.
В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.
- 7 июня 2023
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