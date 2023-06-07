Месси высказался о недосказанности между ним и «Барселоной»

Аргентинский нападающий Лионель Месси, объявивший о сотрудничестве с клубом МЛС «Интер Майами», высказался о недосказанности между ним и «Барселоной».
«История с «Барселоной» – это рана, которая кровоточит? Если только немного. Из-за того, что не смог попрощаться с болельщиками, как подобает. Мне кажется, я это заслужил. Как заслужили игроки, которых я называл ранее. Я хотел бы уйти таким же образом. Потому что кто-то может подумать, что я плохой парень – лично мне на месте болельщиков было бы неприятно. Вот почему я хотел попрощаться с людьми, которые жили клубом, которые вместе с ним радовались и страдали. Мне очень жаль», — приводит слова Месси Sport.es.
Месси выступал за «Барселону» на протяжении 18 лет (с 2003 по 2021 год). Аргентинец выиграл с каталонской командой 35 трофеев.
- 8 июня 2023
-
00:01
- 7 июня 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:45
-
23:37
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:26
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
23:17
-
23:10
-
23:03
-
23:02
-
22:59
-
22:55
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:26
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
22:06
-
22:01
-
22:00
-
21:46
-
21:43
-
21:40