«Барселона» выступила с заявлением по поводу перехода Месси в «Интер Майами»

На официальном сайте «Барселоны» появилось сообщение с пожеланием удачи Лионелю Месси, который принял решение продолжить карьеру в клубе МЛС «Интер Майами».
«Барселона» желает Лионелю Месси удачи на новом этапе профессиональной карьеры. В понедельник, 5 июня, Хорхе Месси, отец и представитель игрока, проинформировал президента клуба Жоана Лапорту о решении Лео присоединиться к «Интер Майами», несмотря на то что ему было представлено предложение от «Барсы».
Президент Лапорта принимает и уважает решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления, которому он подвергался в последние годы. Жоан Лапорта и Хорхе Месси также договорились поработать вместе, чтобы воздать должное игроку от болельщиков «Барсы», который был, есть и всегда будет любим «Барселоной», – сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.
- 8 июня 2023
-
00:01
- 7 июня 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:45
-
23:37
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:26
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
23:17
-
23:10
-
23:03
-
23:02
-
22:59
-
22:55
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:26
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
22:06
-
22:01
-
22:00
-
21:46
-
21:43
-
21:40