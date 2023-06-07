«Барселона» выступила с заявлением по поводу перехода Месси в «Интер Майами»

На официальном сайте «Барселоны» появилось сообщение с пожеланием удачи Лионелю Месси, который принял решение продолжить карьеру в клубе МЛС «Интер Майами».

«Барселона» желает Лионелю Месси удачи на новом этапе профессиональной карьеры. В понедельник, 5 июня, Хорхе Месси, отец и представитель игрока, проинформировал президента клуба Жоана Лапорту о решении Лео присоединиться к «Интер Майами», несмотря на то что ему было представлено предложение от «Барсы».

Президент Лапорта принимает и уважает решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления, которому он подвергался в последние годы. Жоан Лапорта и Хорхе Месси также договорились поработать вместе, чтобы воздать должное игроку от болельщиков «Барсы», который был, есть и всегда будет любим «Барселоной», – сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.