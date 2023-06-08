Сёмин: Евсеев дал «Факелу» новую энергетику

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на победу «Факела» в первом стыковом матче за право сохранения прописки в Российской Премьер-Лиге.

«Преобразил ли Евсеев команду? В целом «Факел» и так был достаточно хорошо подготовлен физически, предыдущий тренер проделал хорошую работу. Евсеев дал новую энергетику. Он любит свою профессию и аккумулирует знания тренеров, с которыми он работает. Некоторые отрабатывают всё, что узнали, а другие собирают. Евсеев соблюдает традиции русской методики работы тренера. Сверху того багажа он накапливает новые знания. Он объективен по отношению к своим игрокам, ведь он не зависит от агентов. Его ждёт большой успех в дальнейшем.

В противостоянии с «Енисеем» ещё не всё закончилось. Главное, что Вадим не боится идти работать в сложной ситуации. Надеюсь, он добьётся положительных результатов», — приводит слова Сёмина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в среду, 7 июня, «Факел» на выезде обыграл «Енисей» со счётом 1:0. Ответный матч состоится в субботу, 10 июня.