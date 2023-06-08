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Боуэн стал лучшим игроком финала Лиги конференций

Боуэн стал лучшим игроком финала Лиги конференций
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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн получил награду Laufenn лучшему игроку матча по итогам финала Лиги конференций, в котором его команда победила «Фиорентину» со счётом 2:1, сообщает официальный сайт УЕФА.

На протяжении всего матча 26-летний вингер угрожал воротам соперника и в итоге забил победный гол на 90-й минуте, реализовав выход один на один после передачи Лукаса Пакета. На 90+7-й минуте он также получил предупреждение.

Технические наблюдатели УЕФА отметили: «Даже когда «Вест Хэм» был не на высоте, Боуэн часто был тем, через кого команда выходила в контратаки, а в конце забил гол, который принёс победу в матче».

Гол в финале стал для футболиста шестым в 12 матчах нынешнего розыгрыша Лиги конференций. Также на счету Боуэна две голевые передачи.

Отчёт о финале Лиги конференций:
Фантастика! Любимчик Слуцкого принёс «Вест Хэму» европейский трофей на 90-й минуте
Фантастика! Любимчик Слуцкого принёс «Вест Хэму» европейский трофей на 90-й минуте
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