Боуэн стал лучшим игроком финала Лиги конференций

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн получил награду Laufenn лучшему игроку матча по итогам финала Лиги конференций, в котором его команда победила «Фиорентину» со счётом 2:1, сообщает официальный сайт УЕФА.
На протяжении всего матча 26-летний вингер угрожал воротам соперника и в итоге забил победный гол на 90-й минуте, реализовав выход один на один после передачи Лукаса Пакета. На 90+7-й минуте он также получил предупреждение.
Технические наблюдатели УЕФА отметили: «Даже когда «Вест Хэм» был не на высоте, Боуэн часто был тем, через кого команда выходила в контратаки, а в конце забил гол, который принёс победу в матче».
Гол в финале стал для футболиста шестым в 12 матчах нынешнего розыгрыша Лиги конференций. Также на счету Боуэна две голевые передачи.
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