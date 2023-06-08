Луческу может возглавить «Аль-Наср», за который выступает Роналду

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу может возглавить «Аль-Наср», сообщает Digi Sport.

По данным источника, румынский специалист получил предложение начать переговоры с клубом в конце прошлой недели. Однако, отмечается что специалист вероятнее всего не примет предложение, поскольку это сильно далеко от его дома и там непростые климатические условия.

Напомним, в «Аль-Насре» выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Луческу отказался возглавить «Фенербахче».

Напомним, в мае Луческу перенёс операцию и временно приостановил работу главным тренером «Динамо». Румынский специалист возглавляет киевлян с 2020 года. Контрактное соглашение тренера с клубом рассчитано до 2024 года.

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