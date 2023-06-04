Криштиану Роналду получил право влиять на трансферы в «Аль-Насре»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил право влиять на трансферы в команде, сообщает AS.

По данным источника, клуб предоставил Роналду право давать советы и комментировать трансферы клуба в ближайшие месяцы. Лидеры «Аль-Насра» хотят окружить Криштиану игроками, которые ему нравятся. Следовательно, мнение португальцев будет решающим, когда дело дойдет до подписания.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Аль-Наср» вместе с Роналду не смог завоевать ни одного трофея.

Ранее Роналду заявил, что останется в «Аль-Насре» на следующий сезон. Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, забив 14 голов и сделав две результативные передачи.

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