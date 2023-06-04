Криштиану Роналду получил право влиять на трансферы в «Аль-Насре»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил право влиять на трансферы в команде, сообщает AS.
По данным источника, клуб предоставил Роналду право давать советы и комментировать трансферы клуба в ближайшие месяцы. Лидеры «Аль-Насра» хотят окружить Криштиану игроками, которые ему нравятся. Следовательно, мнение португальцев будет решающим, когда дело дойдет до подписания.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Аль-Наср» вместе с Роналду не смог завоевать ни одного трофея.
Ранее Роналду заявил, что останется в «Аль-Насре» на следующий сезон. Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, забив 14 голов и сделав две результативные передачи.
Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халиджа»
- 4 июня 2023
-
04:34
-
04:28
-
03:57
-
03:38
-
02:59
-
02:46
-
02:24
-
02:21
-
02:10
-
01:56
-
01:22
-
00:59
-
00:48
-
00:47
-
00:33
-
00:32
-
00:32
-
00:22
-
00:19
-
00:17
-
00:05
-
00:01
-
00:00
- 3 июня 2023
-
23:52
-
23:51
-
23:42
-
23:38
-
23:33
-
23:29
-
23:22
-
23:14
-
22:59
-
22:58
-
22:46
-
22:30