Сакки: «Интеру» потребуется дробовик, чтобы остановить Холанда

Известный итальянский тренер Арриго Сакки поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».
Как «Интер» может остановить Холанда? Для этого потребуется дробовик… Шутки в сторону, вы должны принять во внимание тот факт, что «Манчестер Сити» играет с двумя вингерами и центральным нападающим, и Де Брёйне, который часто приближается к ним, в то время как у «Интера» есть защита из пяти человек, состоящая из двух крайних защитников и трёх центральных защитников. Это означает, что «нерадзурри» часто будут в меньшинстве в середине поля.
Нет выигрышной схемы, чтобы победить соперника. Просто нужно иметь сильную мотивацию и высокий командный дух. «Интер», который очень хорошо проводит контратаки, должен сосредоточиться на этом оружии и должен напугать англичан этими ускорениями, чтобы они тоже немного испугались и не могли играть так, как хотят», — приводит слова Сакки Football Italia.
Финальный матч между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня.
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